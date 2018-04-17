В Молдове поймали "инструкторов" боевиков ЛДНР из Приднестровья

Это стало возможным благодаря сотрудничеству и обмену информацией между правоохранительными органами двух стран.

Молдавские спецслужбы задержали так называемых “военных инструкторов“ из оккупированного Приднестровья, которые сотрудничали с пророссийскими наемниками так называемых ЛДНР на Донбассе.

Об этом заявил молдавский посол в Украине Руслан Болбочан, передает УНИАН.

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“В последнее время отмечается очень высокий уровень диалога между Молдавией и Украиной. Это способствует очень тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и представителей специальных органов наших стран. И не секрет, что эти так называемые “инструкторы“ были задержаны - некоторые из них, и на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах“, - рассказал дипломат.

При этом точное количество таких задержанных молдавской стороной “инструкторов“ он не уточнил.

Как стало известно 17 апреля, Украина готова дать коридор войскам РФ для выхода из Приднестровья.