В Молдове поймали "инструкторов" боевиков ЛДНР из Приднестровья
Молдавские спецслужбы задержали так называемых “военных инструкторов“ из оккупированного Приднестровья, которые сотрудничали с пророссийскими наемниками так называемых ЛДНР на Донбассе.
Об этом заявил молдавский посол в Украине Руслан Болбочан, передает УНИАН.
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“В последнее время отмечается очень высокий уровень диалога между Молдавией и Украиной. Это способствует очень тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и представителей специальных органов наших стран. И не секрет, что эти так называемые “инструкторы“ были задержаны - некоторые из них, и на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах“, - рассказал дипломат.
При этом точное количество таких задержанных молдавской стороной “инструкторов“ он не уточнил.
Как стало известно 17 апреля, Украина готова дать коридор войскам РФ для выхода из Приднестровья.
А в Приднестровье им возвращаться все равно или через Украину, или через Молдову. Телепорт еще не работает )