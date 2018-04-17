Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Молдове поймали "инструкторов" боевиков ЛДНР из Приднестровья

Комментариев: 1
Это стало возможным благодаря сотрудничеству и обмену информацией между правоохранительными органами двух стран.
Точное количество задержанных не уточняется
Точное количество задержанных не уточняется
EPA/UPG

Молдавские спецслужбы задержали так называемых “военных инструкторов“ из оккупированного Приднестровья, которые сотрудничали с пророссийскими наемниками так называемых ЛДНР на Донбассе.

Об этом заявил молдавский посол в Украине Руслан Болбочан, передает УНИАН.

Читай также: Высланные из Молдовы российские дипломаты покинули страну

“В последнее время отмечается очень высокий уровень диалога между Молдавией и Украиной. Это способствует очень тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и представителей специальных органов наших стран. И не секрет, что эти так называемые “инструкторы“ были задержаны - некоторые из них, и на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах“, - рассказал дипломат.

При этом точное количество таких задержанных молдавской стороной  “инструкторов“ он не уточнил. 

Как стало известно 17 апреля, Украина готова дать коридор войскам РФ для выхода из Приднестровья.

Поделись:
Теги: Молдова, Приднестровье, ДНР, ЛНР, война, Россия, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
para-trooper    17.04.2018, 17:13
Оценка:  +1
para-trooper
Так Молдова наверное лидирует среди иностранных государств по арестам и вынесению приговоров боевикам, воевавшим на Донбассе.
А в Приднестровье им возвращаться все равно или через Украину, или через Молдову. Телепорт еще не работает )
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь