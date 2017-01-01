Война против Тelegram: Роскомнадзор заблокировал 16 миллионов айпишников и "лег" под атакой

Роскомнадзор решил взять Telegram "нахрапом", заблокировав сервисы Amazon и Google. В ответ атаковали сам Роскомнадзор .

В России на второй день после запрета популярного мессенджера Telegram разгорелась нешуточная “интернет-война“. Роскомнадзор в попытке заблокировать доступ к запрещенному сервису внес в реестр запрещенных сайтов 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google (россияне используют облачные сервисы в попытках обойти этот запрет).

Читай также: VPN для обхода запрета Telegram будут блокировать

Об этом свидетельствуют данные сайта 2018.schors.spb.ru, авторы которого отслеживают пополнение “черного списка“ Роскомнадзора.

Позже стало известно, что Роскомнадзор отправил в Amazon и Google уведомления, что их IP-адреса массово блокируются из-за ограничения доступа к Telegram. Об этом 17 апреля рассказал глава ведомства Александр Жаров. Он уточнил, что всего блокируется 18 подсетей западных облачных сервисов. Количество блокируемых IP-адресов он не назвал. Роскомнадзор ждет, что Amazon и Google “ответят на запросы“. Какого ответа ожидает ведомство, он не уточнил.

“Поскольку у нас разница во времени достаточно серьезная - когда у них день, у нас ночь, то мы надеемся, что к завтрашнему времени мы получим некие юридически значимые ответы от той и другой компании“, - уточнил он.

Тем временем, Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атак за свои ресурсы за последние сутки.

Читай также: От блокировки Telegram в РФ пострадали другие мессенджеры

Днем пресс-служба ведомства сообщила, что удалось успешно отразить две атаки, проходившие в ночь и утром 17 апреля. “Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме“, — говорилось в сообщении пресс-службы. Однако во второй половине дня пользователи продолжили жаловаться на то, что доступ к сайту Роскомнадзора затруднен. Роскомнадзор подтвердил новую DDoS-атаку, добавив, что специалисты “предпринимают меры“ для устранения проблемы.

Тем временем, создатель Telegram Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам Proxy и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.

Дуров поблагодарил российских пользователей Telegram за поддержку. Он утверждает, что за первые сутки блокировки количество юзеров из России не снизилось. Россиян среди всех пользователей Телеграма сейчас 7 процентов.

Напомним, что Telegram был заблокирован 16 апреля после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.