Пожар в Кемерово: МЧС делает "крайним" архитектора ТРЦ

Представители российского МЧС заявляют, что пожарным мешала тушить здание архитектура и планировка.

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Максим Максименко заявил, что пожарным при тушении ТЦ Зимняя вишня мешала архитектура и планировка здания. Об этом сообщает РБК.

“Нужно понимать, что конструктив этого здания не предполагает возможности тушения снаружи большим количеством стволов, это была конструктивно задуманная ловушка“, - сказал Максименко.

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Он также заявил, что обвинения в адрес МЧС о том, что пожарные долго ехали и были неподготовлены, являются ложными (об этом, в частности, говорят многие из тех, кто звонил диспетчеру и просил помощи - записи выложили в Сеть).

“В систему 112 звонок поступил в 16:03, в течение менее минуты он был передан подразделениям МЧС, через минуты были высланы городские силы и средства по повышенному второму номеру пожара. Через пять минут первое подразделение прибыло к торговому центру“, - отметил Максименко.

Напомним, 17 апреля главный государственный инспектор по пожарному надзору в России Ринат Еникеев назвал официальную причину пожара в ТЦ Зимняя вишня.

Ранее, 16 апреля, в СМИ сообщили, что владелец ТЦ пожалел 7 миллионов на ремонт противопожарной системы.