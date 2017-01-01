Инспекторы ОЗХО прибыли в сирийскую Думу
Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в сирийский город Дума, в котором недавно произошла химатака. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA в Facebook.
Отмечено, что о прибытии инспекторов ОЗХО также сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Инспекторы уже в Думе", - сообщила она.
По ее словам, РФ хоть и не была организатором этой поездки, "предложила все содействие для того, чтобы она состоялась".
Как ожидается, специалисты ОЗХО проведут расследование химической атаки в этом населенном пункте, которая, по данным ряда неправительственных организаций, состоялась 7 апреля, в ходе столкновений сирийской армии с вооруженной оппозицией.
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