Инспекторы ОЗХО прибыли в сирийскую Думу

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия прибыли в сирийский город Дума, где они проведут расследование химической атаки в этом населенном пункте, произошедшей 7 апреля.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в сирийский город Дума, в котором недавно произошла химатака. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA в Facebook.

Отмечено, что о прибытии инспекторов ОЗХО также сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Инспекторы уже в Думе", - сообщила она.

По ее словам, РФ хоть и не была организатором этой поездки, "предложила все содействие для того, чтобы она состоялась".

Как ожидается, специалисты ОЗХО проведут расследование химической атаки в этом населенном пункте, которая, по данным ряда неправительственных организаций, состоялась 7 апреля, в ходе столкновений сирийской армии с вооруженной оппозицией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet