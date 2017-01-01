Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сайт Роскомнадзор подвергся DDoS-атаке

Комментариев: 0
Специалисты Роскомнадзора предпринимают меры для отражения DDoS-атаки на сайт ведомства. В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы учреждения.
По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены
По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены
Getty Images

Сайт Роскомнадзора, который начал активно блокировать мессенджер Telergam в России, стал работать с перебоями.

При этом в сети появились сообщения о том, что, блокируя Telergam, Роскомнадзор "зацепил" и свой собственный интернет-ресурс.

Однако регулятор опроверг связь между борьбой с мессенджером и своим сайтом. В ведомстве утверждают, что причиной сбоев стали DDoS-атаки.

"В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены", - цитирует сообщение пресс-службы Роскомнадзора Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: dDOS-атака, DDoS-атаки, Роскомнадзор, DDoS
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь