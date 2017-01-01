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Литва вручила РФ ноту из-за нарушения границы

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Литовские пограничники зафиксировали, что российское пограничное патрульное судно заплыло на несколько десятков метров в территориальные воды Литвы в Куршском заливе.
Инцидент с российским судном произошел в Куршском заливе
Инцидент с российским судном произошел в Куршском заливе
delfi.lt

Литва вручила ноту посольству России в связи с нарушением государственной границы российскими пограничниками в Куршском заливе. Об этом сообщает МИД Литвы, передает Delfi.lt.

Патрульное судно РФ находилось в Куршском заливе в течение примерно двух минут.

По информации литовских пограничников, инцидент с российским судном произошел в понедельник, 17 апреля, в 16.31 в Куршском заливе. Патрульное судно РФ находилось в полутора километрах от берега и на 40 метров углубилось в территориальные воды Литвы.

По предварительным данным, плавательное средство иностранного государства нарушило границу при совершении поворотного маневра. По факту нарушения границы начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что страны Балтии просят США усилить их защиту.

 

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Теги: Россия, граница, МИД РФ, Литва, нота протеста
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Источник: korrespondent.net

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