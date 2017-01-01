Пользователи собрали деньги на диван Илону Маску

За сутки более 160 человек собрали миллиардеру более двух тысяч долларов. Если тот не проявит интереса, собранные деньги пойдут на благотворительность.

Поклонники генерального директора Tesla Илона Маска собрали деньги на новый диван для него, сообщает Business Insider. Поводом для этого послужил сюжет, где Маск признался, что из-за производственных трудностей сутками не уходит с автозавода Tesla, и даже спит в офисе.

В конференц-зале компании есть диван, но, по его словам, он такой узкий и неудобный, что иногда миллиардер ложится прямо на пол.

"Мы, как сообщество, такого не потерпим. Давайте скинемся все вместе и купим Илону новый диван для сна!" - сказал создатель краудфандинговой кампании, житель Калифорнии Бен Саллинс.

За сутки его призыву последовали 160 человек, которые пожертвовали миллиардеру более двух тысяч долларов. Саллинс планирует связаться с Маском через Twitter и договориться о передаче подарка. Если тот не проявит интереса, собранные деньги пойдут на благотворительность.

Ранее акционеры Tesla приняли решение лишить Илона Маска фиксированной зарплаты сроком на 10 лет. Вместо нее он будет получать опционы на акции Tesla.

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