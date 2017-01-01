Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США экстренно сел самолет из-за неполадок

Комментариев: 0
Лайнер направлялся из Нью-Йорка в Даллас, однако вынужден бы сесть в Филадельфии из-за возникших неполадок. Пассажиры покинули самолет с помощью воздушных лестниц.
Самолет получил повреждения одного из двигателей
Самолет получил повреждения одного из двигателей
twitter.com/mtranchin

В аэропорту Филадельфии совершил аварийную посадку пассажирский Boeing 737-700 авиакомпании Southwest. Он получил повреждения одного из двигателей, фюзеляжа и, по крайней мере, одного окна, сообщает CNN.

Согласно сообщению, лайнер направлялся из Нью-Йорка в Даллас, однако вынужден бы сесть в Филадельфии из-за возникших неполадок. Пассажиры покинули самолет с помощью воздушных лестниц.

Один из них был доставлен в больницу, однако о его состоянии информации нет. Всего на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа.

На данный момент также ничего неизвестно о причинах поломок. По словам экспертов, с которыми пообщалось американское издание, турбовентиляторные двигатели, которыми оснащены Boeing 737-700, "необычайно надежны".

Ранее в Китае экстренно приземлился самолет авиакомпании Air China - один из пассажиров пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета, отмечает телеканал.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, США, авиация, самолет, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь