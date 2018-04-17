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В Уганде хотят запретить оральный секс

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С февраля 2014 года в Уганде гомосексуализм преследуется по закону. После подписания закона Мусевени сделал заявление, что занимающиеся оральным сексом люди "заболеют глистами".
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени
УНН

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что хотел бы запретить оральный секс на территории страны. Мусевени произнес речь, направленную против "неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации. По его словам, их насаждают некие "чужаки".

"Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, где он находится, а куда занимаются сексом", - заявил политик.

С февраля 2014 года в Уганде гомосексуализм преследуется по закону. Тем, кого уличили в однополой связи впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Гомосексуалам-рецидивистам, а также вступившим в половой контакт с несовершеннолетними или больными людьми, предстоит пожизненное заключение.

После подписания закона Мусевени сделал заявление, что занимающиеся оральным сексом люди "заболеют глистами".

Ранее полиция Саудовской Аравии арестовала всех мужчин, которые присутствовали на свадьбе гей-пары.

 

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Теги: секс, гомосексуализм, гомосексуальность, гомосексуалисты, Уганда, оральный секс, пропаганда гомосексуализма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Martian_bite    17.04.2018, 23:56
Оценка:  0
Martian_bite
Мне не хочется говорить резких слов, но это полная ерунда. В условиях соблюдения гигиены, мужской пенис один из самых чистых мест на теле человека. Надо понимать, что это очень нежный орган. Пожалуйста, не заставляйте мужчин стыдиться своего тела.
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