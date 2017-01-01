Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США ведут прямые переговоры с КНДР - Трамп

Комментариев: 0
Для организации встречи между лидерами США и Северной Кореи ведутся переговоры на самых высоких уровнях. Американский президент подчеркнул, что ждет диалога с Ким Чен Ыном.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне для организации президентского саммита. Об этом он сообщил журналистам 17 апреля во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде, передает РИА Новости

"Мы также начали прямые переговоры с Северной Кореей. У нас были прямые переговоры на очень высоких уровнях, невероятно высоких уровнях, с Северной Кореей", - отметил Трамп и позитивно оценил тот факт, что такой диалог ведется.

Также американский лидер подчеркнул ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и указал на уважительное отношение США к Северной Корее.

"Они нас уважают. И мы относимся к ним с уважением… Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему", - добавил он.

Ранее Трамп информировал, что рассматривает пять возможных мест для встречи с Ким Чен Ыном, которая должна состояться в начале июня "если дела пойдут хорошо".
 
По данным СМИ, представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента и лидера Северной Кореи. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, переговоры, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь