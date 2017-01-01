США ведут прямые переговоры с КНДР - Трамп

Для организации встречи между лидерами США и Северной Кореи ведутся переговоры на самых высоких уровнях. Американский президент подчеркнул, что ждет диалога с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне для организации президентского саммита. Об этом он сообщил журналистам 17 апреля во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде, передает РИА Новости.



"Мы также начали прямые переговоры с Северной Кореей. У нас были прямые переговоры на очень высоких уровнях, невероятно высоких уровнях, с Северной Кореей", - отметил Трамп и позитивно оценил тот факт, что такой диалог ведется.

Также американский лидер подчеркнул ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и указал на уважительное отношение США к Северной Корее.



"Они нас уважают. И мы относимся к ним с уважением… Мы поднимем вопрос похищенных граждан. Настало время поговорить, настало время решить проблему", - добавил он.

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