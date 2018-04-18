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Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 - СМИ

Комментариев: 1
Российская сторона приняла такое решение в ответ на усиление американских санкций. Особенно ощутимым оно станет для французской армии.
Ан-124 Руслан
Ан-124 Руслан
aviastar-sp.ru

Российская грузовая авиакомпания Волга-Днепр до конца года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124. Об этом сообщило французское издание Challenges со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение российская сторона приняла в ответ на усиление американских санкций.

Речь идет проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских Авиалиний Антонова и российской Волга-Днепр. Всего крупные негабаритные грузы альянса перевозили 17 самолетов Руслан.

Издание подчеркивает, что решение Волга-Днепр станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от Русланов в вопросах транспортировки вертолетов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.

Руслан - самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет, который в 1982-1988 годах был также крупнейшим по габаритам.

Ан-124 способен поднять в воздух до 120 тонн груза и развить максимальную скорость до 865 километров в час. 

Напомним, ранее стало известно, что власти США готовят новые санкции против России из-за поддержки сирийского режима. 

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Теги: Россия, НАТО, Антонов, Ан-124 Руслан, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
para-trooper    18.04.2018, 01:45
Оценка:  +3
para-trooper
Значит "авиалиии Антонова" будут загружены заказами.
И не нужно так усердно копировать российский источник. Чего Франция вдруг пострадает? Ей не хватит украинской "Мрии" и 7 "Русланов"???
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