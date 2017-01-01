Россия продлила разрешение на пролеты лайнеров США
Министерство транспорта России продлило разрешение на пролеты авиалайнеров США над территорией РФ. Об этом РИА Новости сообщили в Госдепартаменте.
Ранее во вторник, 17 апреля, официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт отметила, что действие нынешнего соглашения заканчивалось 18 апреля в 3.00 по киевскому времени.
"Министерство транспорта (России) проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты", - указал представитель Госдепартамента.
Представитель Госдепа добавил, что между странами долгие годы были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения и американская сторона намерена обсуждать вопрос предоставления преимуществ своим перевозчикам.
Напомним, в конце 2017 года стало известно о планах Вашингтона в рамках Договора по открытому небу ограничить полеты российской военной авиации над США.
В ответ на такие действия Москва информировала Вашингтон, что ограничит число аэродромов, которые использовались американскими самолётами-наблюдателями на территории РФ.
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