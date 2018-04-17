Во время аварии самолета в США пассажира почти "высосало" из окна - СМИ

У самолета американского лоу-коста Southwest Airlines взорвался двигатель во время полета, из-за чего он совершил экстренную посадку.

В результате аварии самолета Boeing 737-700, который вынужден был совершить аарийную посадку в аэропорту Филадельфии, один пассажир погиб и еще семеро были ранены, сообщает CBS News.

У лайнера авиакомпании Southwest после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в полете взорвался левый двигатель, осколки которого повредили иллюминатор, через который частично "высосало" пассажира, сидевшего у окна.

Позже стало известно, что это была женщина. Она погибла, несмотря на усилия других пассажиров закрыть отверстие в окне.

Национальное бюро по безопасности на транспорте США подтвердило информацию, что из-за происшествия пострадали восемь пассажиров, один из которых погиб.

Отмечается, что на борту самолета находились 149 человек, в том числе пять членов экипажа. Это первый случай гибели пассажира на рейсе американского лоу-коста с 2009 года.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Филадельфии совершил аварийную посадку из-за поломки лайнер, направшийся из Нью-Йорка в Даллас.

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