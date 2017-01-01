РФ заподозрила Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля

"Дезинфекция" в Солсбери на самом деле является операцией по уничтожению вещдоков, полагают в российском диппредставительстве в Лондоне.

Посольство России заподозрило Великобританию в уничтожении доказательств в Солсбери, где был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Ранее сообщалось, что в Солсбери начались работы по химочистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП со Скрипалями.

Посольство заявило о ряде нестыковок в аргументации британской стороны. В частности, диппредставительство отметило, что если столько мест в городе были заражены, а ядовитое вещество не испаряется, то странным является тот факт, что отравились всего три человека – Скрипали и полицейский Ник Бейли.

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