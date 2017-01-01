Секретный удар Израиля по Сирии: СМИ узнали детали

Американские военные знали о воздушной операции союзников в ближневосточном регионе и "молчаливо поддержали" эту атаку, пишут журналисты газеты из США.

9 апреля с молчаливого одобрения США израильская боевая авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по военному аэродрому Эт-Тияс (Т-4) в провинции Хомс в центральной Сирии, чтобы уничтожить новейшую систему противоракетной обороны, поставленную союзнику Ираном. Об этом со ссылкой на свои источники в Пентагоне пишет The Wall Street Journal .

Как уточняет издание, систему ПРО истребители F-15 разбомбили до ее применения на одной из крупнейших авиабаз Сирии, которая используется также Россией и Ираном.

Также, добавляет WSJ, при воздушной атаке ВВС Израиля уничтожен ангар с центром управления полетами беспилотников иранских военных, которые воюют в сирийской войне на стороне местного диктатора Башара Асада .

The Wall Street Journal пишет, что Израиль и США не прекращают работать над сокращением влияния Тегерана в регионе, однако делают это по большей части без афиширования операций, чтобы не подвергать лишнему риску американский контингент в Сирии.

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Сирийское ТВ ранее утверждало, что силы ПВО сбили над Тифор несколько ракет. Также правительственные СМИ утверждали, что были отражены ракетные атаки и на авиабазы Эш-Шайрат (Хомс) и Думайр (Дамаск). Американцы тогда заявили, что они “никакой военной активности“ в Сирии на тот момент не проявляли, а в Израиле сказали, что “ничего не знает“ об инцидентах.

Также недавно Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции по уничтожению сирийского ядерного реактора, которая состоялась в 2007 году и показал видео уничтожения этого реактора.

В феврале 2018 года сирийцы впервые сбили израильский истребитель. Израиль ответил массированным авиаударом и якобы уничтожил до половины ПВО Сирии.