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Бабуины сбежали из исследовательского центра

Комментариев: 3
Несколько бабуинов, используя пластиковую бочку, сумели сбежать из исследовательского центра при Техасском биомедицинском научно-исследовательском центре.
Бабуины сбежали, использую смекалку
Бабуины сбежали, использую смекалку
depositphotos.com

 

По словам представителей центра, животные использовали бочку, которую подкатили к стене своего вольера, и затем перелезли через ограду. Бочки в исследовательском центре использовали для того, чтобы кормить приматов.

Трое бабуинов покинули свои клетки, а четвертый самостоятельно вернулся назад. В течение получаса всех троих беглецов удалось вернуть обратно в клетки.

По словам Лизы Круз, заместителя вице-президента по связям с общественностью, ни один из сбежавших бабуинов не пострадал, а сами они не были задействованы ни в одном активном исследовании, и поэтому исключена возможность распространения какого-либо инфекционного заболевания.

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Бабуины в количестве 1,1 тыс. особей размещены в Юго-западном национальном исследовательском центре приматов (SNPRC), одного из частей биомедицинского института в Сан-Антонио.

В течение 35 лет они используются для проведения важнейших медицинских исследований.

 

BBC Украина
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Теги: животные, обезьяны, побег
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (3)
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Martian_bite    18.04.2018, 11:15
Оценка:  +1
Martian_bite
Планета обезьян. Шимпанзе ставят опыты над людьми, гориллы грозят священной войной, а управляет всем этим совет орангутангов. Несчастным бабуинам нет места в этой сложной цепи взаимосвязей и они вынуждены бежать на новую планету, где вступят в союз с морскими выдрами против сил иерихона.
Martian_bite    18.04.2018, 11:21
Оценка:  +1
Martian_bite
Добившись успеха и плотного союза с морскими выдрами, бабуины возвращаются на Землю, но их ждет потрясение. Люди восстали против сил зла и тирании, одновременно с этим Землю атакуют малюскоподобные существа с темной стороны Урана и теперь у бабуинов непростая задача спасти мир во всем Мире.
Шкиряк_и_Зорян    18.04.2018, 11:31
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Прочитал на одном дыхании! Потрясающе!!!
Вы можете нам с братом отсыпать буквально пару кропаликов?
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