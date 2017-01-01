В Арктике состоялся самый холодный забег в мире

Спортсмены пробежали дистанцию в четыре километра. А быстрее всех оказался участник из Греции (34 минуты и 36 секунд).

В Арктике провели самый холодный забег в мире, сообщает ТСН в среду, 18 апреля.

“Пробежка в минус тридцать по глубокому снегу, по замерзшему арктическому морю, и даже в компании собак хаски. Шесть десятков спортсменов из 20 стран соревновались с морозом и усталостью во время самого холодного забега в мире“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмены пробежали дистанцию в четыре километра. А быстрее всех оказался участник из Греции. Его результат – 34 минуты и 36 секунд.

Ранее сообщалось, что ученые обеспокоены таянием льдов в Арктике. Этой зимой температура во всем Северном Ледовитом океане была на четыре градуса выше, чем обычно.