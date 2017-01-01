Франция подозревает РФ в уничтожении доказательств химатаки в Сирии

После химической атаки в сирийском городе Дума прошло десять дней, прежде чем туда смогли попасть инспекторы ОЗХО. Во Франции подозревают, что за это время Россия и Сирия ликвидировали улики.

Доказательства возможной химической атаки в городе Дума могли исчезнуть, поскольку все эти дни Россия и Сирия не пускали на место инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении МИД Франции, которое было опубликовано во вторник, 17 апреля.

В заявлении отмечается, что Россия и Сирия не дают инспекторам допуска на место возможной химатаки, хотя они прибыли в Сирию еще 14 апреля.

Вечером 17 апреля сирийское госагенство сообщило, что инспекторы все-таки попали в Думу. Однако предыдущие дни они не имели доступа в город.

"С высокой вероятностью доказательства и ключевые элементы исчезли с места события, которое к тому же полностью контролируется российской и сирийской армиями" - заявили в МИД Франции.

Как известно, 7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли около 70 человек, в том числе дети. Как сообщалось, Меркель заявила, что Россия разделяет вину Сирии в химической атаке.