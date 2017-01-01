В России поезд протаранил стадо коров

Машинист товарного поезда заметил животных на путях и применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

В результате инцидента погибли три коровы НТВ

В России товарный поезд врезался в стадо коров на перегоне станций Капчалы-Оросительный в республике Хакасия. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

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По информации полиции, машинист заметил животных на путях и применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

“Наезд предотвратить не удалось, три коровы погибло“, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили владельца стада. Им оказалась жительница поселка Оросительный Усть-Абаканского района.

“Женщина держит небольшое стадо коров, выпас которого не организован. По данному факту в отношении нее стражи порядка возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 11.1 КоАП РФ (несоблюдение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей)“, – говорится в сообщении.

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Ранее в Великобритании поезд с болельщиками лондонского Арсенала врезался в стадо коров. Тогда погибло более 10 животных.