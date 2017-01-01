Amazon и Google решают, будут ли работать в России

"Мы рассчитываем, что и для Amazon и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы", - сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Amazon и Google должны решить, будут ли они продолжать работу на территории РФ в связи с блокировкой мессенджера Telegram, для обхода которой используются подсети этих компаний. Об этом в интервью газете Известия рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Читай также: В МИД РФ выступили против блокировки Telegram

На вопрос журналиста, не боится ли он, что действия по блокировке Telegram приведут к блокировке всего интернета, Жаров ответил: “Очевидно, что у нас нет такой цели. Наша цель — с наименьшими потерями для добропорядочных пользователей реализовать решение суда“.

Он подчеркнул, что Telegram должен быть убран из App Store и Google Play. Кроме этого, американские компании должны “создать технические условия, которые сделают сервис недоступным на территории России“.

По этому поводу идут переговоры. Жаров считает, что компании пойдут на компромисс, поскольку вряд ли захотят лишаться российского рынка. Тот же Амазон, напомнил он, зарабатывает на предоставлении хостингов.

Читай также: Дуров пообещал миллионы долларов на обход блокировок в РФ

“Если рассматривать набор IP -адресов, то, например, 6 миллионов IP Amazon — это практически половина из всех, которые у них в принципе есть. Всего их порядка 13 млн. То есть по большому счету они сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет“, - сказал глава Роскомнадзора.

В этом интервью Жаров также рассказал, как в России блокируют Telegram и не исключил, что аналогичная судьба может постигнуть и соцсеть Facebook.