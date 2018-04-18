Китай признал дефектным советский Варяг

Китай на базе Варяга, купленного у Украины, построил свой первый авианосец Liaoning.

Китайские военные признали дефекты своего первого авианосца Liaoning, который был модернизирован на базе советского Варяга, купленного у Украины.

Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на издание Asia Times.

Летчики-испытатели рассказали об особенностях посадки истребителя третьего поколения Shenyang J-15 (на основе купленного у Украины прототипа Су-33) на Liaoning. По их словам, часть дефектов авианосец имеет от Варяга и существенно ограничен в возможности модернизации.

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Пилоты заявили, что для посадки на авианосец самолету необходимо сбросить оружие и топливо, поскольку у корабля урезанная палуба и это затрудняет посадку.

Издание сообщает, что Китай произвел для модернизации советского авианосца более 1,2 тысячи технологических элементов, однако Liaoning ограничен модернизации и значительно уступает американским авианосцам, потому требует замены.

Напомним, в июне 2017 года авианосец Liaoning совершил свой первый поход за пределы материкового Китая и прибыл в Гонконг, где принял участие в мероприятиях в честь 20-летия передачи Британией Гонконга Китайской Народной Республике.