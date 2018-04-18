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Китай признал дефектным советский Варяг

Комментариев: 6
Китай на базе Варяга, купленного у Украины, построил свой первый авианосец Liaoning.
Военные жалуются на низкую пригодность к модернизации
Военные жалуются на низкую пригодность к модернизации
inosmi.ru

Китайские военные признали дефекты своего первого авианосца Liaoning, который был модернизирован на базе советского Варяга, купленного у Украины.

Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на издание Asia Times.

Летчики-испытатели рассказали об особенностях посадки истребителя третьего поколения Shenyang J-15 (на основе купленного у Украины прототипа Су-33) на Liaoning. По их словам, часть дефектов авианосец имеет от Варяга и существенно ограничен в возможности модернизации.

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Пилоты заявили, что для посадки на авианосец самолету необходимо сбросить оружие и топливо, поскольку у корабля урезанная палуба и это затрудняет посадку.

Издание сообщает, что Китай произвел для модернизации советского авианосца более 1,2 тысячи технологических элементов, однако Liaoning ограничен модернизации и значительно уступает американским авианосцам, потому требует замены.

Напомним, в июне 2017 года авианосец Liaoning совершил свой первый поход за пределы материкового Китая и прибыл в Гонконг, где принял участие в мероприятиях в честь 20-летия передачи Британией Гонконга Китайской Народной Республике.

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Теги: Китай, Варяг, авианосец, Liaoning
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Комментариев (7)
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Эриг    18.04.2018, 13:02
Оценка:  -1
Эриг
Дайте угадаю, этот тот "Варяг", который построили славяне для китайцев, после чего китайцы сказали, что им не подходит ? Бугагага
para-trooper    18.04.2018, 13:08
Оценка:  0
para-trooper
Не угадал.
Это купленный у Украины недостроенный брат российского "Кузи", который китайцы сами достроили.
para-trooper    18.04.2018, 13:12
Оценка:  0
para-trooper
Есть еще "Викрамадитья" из той же серии, которую россияне переделывают для Индии и которую уже называют устаревшей.
Эриг    18.04.2018, 13:15
Оценка:  0
Эриг
Так ты хочешь сказать что это не комедия?
МиxасьUA    18.04.2018, 12:47
Оценка:  -6
МиxасьUA
Почему бы китайцам не закупать прекрасные"авианосцы"у нашей великой Украины?Их можно модернизировать до бесконечности.)))))
para-trooper    18.04.2018, 12:44
Оценка:  +6
para-trooper
Ну российские пилоты подтвердили это утопленными самолетами с его собрата по серии, с "Кузи".
Только китайцы ж останавливаться не собираются и стоят авианосцы по новым проектам.
para-trooper    18.04.2018, 12:47
Оценка:  +3
para-trooper
Китайцы скоро введут в строй новые авианосцы, а Россия так и будет братом этого критикуемого китайцами почти авианосца пользоваться. Так и Индии примерно такое впарили )
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