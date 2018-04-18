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Нападение в российской школе: стали известны подробности

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Ученик, который ранил одноклассницу и учителя, а позже пытался перерезать себе горло, страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту.
Нападение совершил Артем Тагиров
Нападение совершил Артем Тагиров
Mash

Школьник, который в Башкирии в среду, 18 апреля, с ножом напал на одноклассниц и учителя, руководствовался личными мотивами. После нападения он пытался перерезать себе горло, сообщил Интерфаксу информированный источник.

“Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, а после ударил себя в шею канцелярским ножом“, - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что подросток принес с собой бензин, который разлил и поджег.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Раненые подростки и учитель госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС, рассказал, что устроивший нападение школьник, страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту.

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По сообщениям СМИ, нападение совершил 17-летний ученик 9 класса Артем Тагиров.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Рассказ ученика о нападении
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Теги: Россия, школа, школьники, нападение, школьник, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Древний_Язычник    18.04.2018, 12:47
Оценка:  +1
Древний_Язычник
днище, как всегда
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