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В России из самолета эвакуировали пассажиров после нападения пчел

Комментариев: 4
В московском аэропорту на пассажиров, находившихся на борту самолета, который должен был вылететь в Симферополь, напали пчелы. Рейс пришлось отложить.
Пчелы напали на пассажиров Боинга
Пчелы напали на пассажиров Боинга
Getty Images

Пассажиров рейса Москва – Симферополь в среду, 18 апреля, из-за нападения пчел эвакуировали из самолета, который ожидал разрешения на вылет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как оказалось, в грузовом отсеке при погрузке разгерметизировался контейнер с пчелами.

"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета Боинг 737, готовившегося к вылету из Внуково в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", - сказал источник.

В ближайшее время авиакомпания Россия предоставит им резервный лайнер.

Как сообщалось, в Китае экстренно посадили самолет из-за пассажира с шариковой ручкой.

Ранее из-за пьяного пилота в Германии застряли более сотни пассажиров.

 

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Теги: Россия, курьезы, самолет, курьез, эвакуация, нападение, пчелы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    18.04.2018, 13:13
Оценка:  0
Колишній-східняк
Я уже ничему не удивляюсь...
Глод    18.04.2018, 13:04
Оценка:  +1
Глод
Это Ющенко!
Древний_Язычник    18.04.2018, 12:47
Оценка:  +3
Древний_Язычник
На Расие всё не как у людей...
Russian-Troll    18.04.2018, 12:47
Оценка:  +2
Russian-Troll
Говорят, пчёлы-агрессоры с Киева прилетели
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