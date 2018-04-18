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В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 8 пострадавших

Комментариев: 2
Авария произошла в 100 км от границы.
В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 8 пострадавших
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  • В лобовое стекло автобуса ударилась вылетевшая колесная ось прицепа от трактора
  • Чудом обошлось без тяжелых травм
  • Причиной ДТП стало то, что на трассе перевернулся трактор с прицепом
  • Помощь медики оказали на месте
  • Авария произошла в 100 км от границы
В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 8 пострадавших
В лобовое стекло автобуса ударилась вылетевшая колесная ось прицепа от трактора
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В Чехии на трассе произошла серьезная авария с участием трактора и автобуса с украинскими туристами. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

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“Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте“, - говорится в сообщении.

Причиной ДТП стало то, что на трассе перевернулся трактор с прицепом, колесная ось от которого влетела в лобовое стекло автобуса. 

За украинцами выехал ближайший свободный автобус.

Напомним, 16 апреля на Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes.

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Теги: авария, Чехия, туристы, автобус, украинцы, ДТП
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Комментариев (2)
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МиxасьUA    18.04.2018, 13:55
Оценка:  0
МиxасьUA
Отродясь на той местности не было и нет наших туристов.
МиxасьUA    18.04.2018, 13:55
Оценка:  0
МиxасьUA
Отродясь на той местности не было и нет наших туристов.
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