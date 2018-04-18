Авария произошла в 100 км от границы.

В лобовое стекло автобуса ударилась вылетевшая колесная ось прицепа от трактора

В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 8 пострадавших

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В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 8 пострадавших

В Чехии на трассе произошла серьезная авария с участием трактора и автобуса с украинскими туристами. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте“, - говорится в сообщении.

Причиной ДТП стало то, что на трассе перевернулся трактор с прицепом, колесная ось от которого влетела в лобовое стекло автобуса.

За украинцами выехал ближайший свободный автобус.

Напомним, 16 апреля на Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes.