В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 8 пострадавших
Авария произошла в 100 км от границы.
В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 8 пострадавших
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В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП: 8 пострадавших
В лобовое стекло автобуса ударилась вылетевшая колесная ось прицепа от трактора
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В Чехии на трассе произошла серьезная авария с участием трактора и автобуса с украинскими туристами. В результате ДТП пострадали восемь человек.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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“Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте“, - говорится в сообщении.
Причиной ДТП стало то, что на трассе перевернулся трактор с прицепом, колесная ось от которого влетела в лобовое стекло автобуса.
За украинцами выехал ближайший свободный автобус.
Напомним, 16 апреля на Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes.