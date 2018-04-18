Титушки по-российски: в РФ создают отряды Молодой гвардии

Отряды молодежи по 100-200 человек, будут готовы "за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам".

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В Российской Федерации всероссийская общественно- политическая молодежная организация партии власти - Молодая гвардия Единой России, будет создавать группы по 100-200 человек для обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах в поддержку власти и противодействию оппозиционерам.

Об этом заявил журналистам лидер МГЕР Денис Давыдов, передает Дождь.

Организация проведет серию обучающих семинаров для своего актива, чтобы научить его уличным технологиям. По словам Давыдова, первые занятия пройдут в мае.

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В каждом регионе, в первую очередь в Москве, городах-миллионниках и проблемных для Единой России городах, подготовят группы по 100-200 человек, которые будут способны “за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам“, рассказал он.

Кроме этого, в течение суток гвардейцы должны быть способны вывести на улицу полторы тысячи человек.

В группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов, если они продолжат существование, говорит Давыдов. Целью обучения он назвал разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу, отмечает лидер молодогвардейцев. Их, помимо прочего, хотят научить отвечать на силовые акции оппозиции.

“Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим“, — говорит Давыдов. По его словам, “гвардейцы“ должны быть готовы в том числе отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.

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Стоит отметить, что Молодую гвардию Единой России создали в 2005 году при партии власти на основании ликвидированной организации Молодежное единство. Среди целей организации в ее уставе названо “воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну“, вовлечение молодежи в общественную деятельность и помощь в трудоустройстве, пропаганда здорового образа жизни.

Напомним, в частности, 28 марта москвичи вышли на многотысячный митинг, кроме прочего звучали и лозунги: Путина в отставку!