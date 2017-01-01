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Бельгия поставляла в Сирию запрещенные химикаты - СМИ

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Компании A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics с 2014 по 2016 год совершали поставки в Сирию сотен тонн промышленных химикатов, которые запрещены ОЗХО.
СМИ сообщают, что компании Бельгии поставляла в Сирию запрещенные химикаты
СМИ сообщают, что компании Бельгии поставляла в Сирию запрещенные химикаты

Три бельгийские компании экспортировали в Сирию химические компоненты, которые запрещены международной Организацией по запрету химического оружия. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает журнал Knack.

По данным СМИ, бельгийская таможня подала иск к трем компаниям из Антверпена. Они с 2014 по 2016 год совершали поставки в Сирию сотен тонн промышленных химикатов - изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана.

Также издание называет эти компании - A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics. Первая - оптовый поставщик химических продуктов для промышленного использования. Две другие - посредники поставок.

Всего с мая 2014 по декабрь 2016 года в Сирию было отправлено 24 партии химикатов.

Напомним, 7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли около 70 человек, в том числе дети.

 

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Теги: компании, Бельгия, Сирия, химическое оружие, Химикаты
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Источник: korrespondent.net

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