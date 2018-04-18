МИД РФ: Новых санкций США пока не будет

Российское посольство в Вашингтоне было уведомлено американской стороной о том, что новых санкций против РФ со стороны США в ближайшее время не будет, заявили в МИД России.

Посольство России в американской столице получило письмо от администрации президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ в среду, 18 апреля, сообщает Интерфакс.

“Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет“, - сказал собеседник информагентства.

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Ранее сообщалось, что США не отказались от идеи новых мер против России.

Тем временем, Кремль готовится к самому худшему развитию ситуации, в связи с санкциями США, и подготавливается к возможной блокировке крупнейших российских банков.

