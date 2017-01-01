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В Берлине эвакуируют тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой

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В зону эвакуации входят главный железнодорожный вокзал германской столицы, министерства экономики и транспорта, военный госпиталь и посольства Индонезии и Узбекистана.
У главного вокзала Берлина нашли бомбу
У главного вокзала Берлина нашли бомбу
rbb24

В Берлине в пятницу, 20 апреля, пройдет массовая эвакуация из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд нашли недалеко от главного железнодорожного вокзала Берлина утром в среду, 18 апреля, сообщает агентство AFP.

Здания и улицы в радиусе 800 метров вокруг места находки будут эвакуированы с 7.00, пока 500-килограммовый снаряд не обезвредят.

В зону эвакуации входят главный железнодорожный вокзал германской столицы, министерства экономики и транспорта, военный госпиталь и посольства Индонезии и Узбекистана.

Пока в полиции не могут сказать, сколько тысяч людей придется эвакуировать.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn и операторы транспорта готовятся к крупномасштабным сбоям в работе транспорта.

Ранее во Львовской области нашли 178 боеприпасов времен Второй мировой.

 

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Теги: бомба, Германия, Берлин, вокзал, эвакуация, посольство, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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