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Рой пчел сорвал авиарейс Москва-Симферополь

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Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во Внуково.
Пассажиров было решено эвакуировать
Пассажиров было решено эвакуировать
avia-mir.ru

В московском аэропорту Внуково рой пчел сорвал пассажирский авиарейс Москва-Симферополь.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в экстренных службах.

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По информации агентства, вылет самолета авиакомпании Россия был отложен, поскольку пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета. Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера.

Пассажиров было решено эвакуировать, после чего им предложили другой альтернативный рейс.

Напомним, 21 марта в Казани (РФ) пилот Аэрофлота Вадим Кашин стал причиной задержки рейса №1279, поскольку оказался пьяным.

Ранее, 8 марта, в московском аэропорту Шереметьево пассажирка подралась с сотрудницей аэропорта.

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Теги: Россия, РФ, авиарейс, пчелы
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