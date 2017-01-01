Рой пчел сорвал авиарейс Москва-Симферополь

Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во Внуково.

В московском аэропорту Внуково рой пчел сорвал пассажирский авиарейс Москва-Симферополь.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в экстренных службах.

Читай также: Украина поможет Канаде восстановить популяцию пчел

По информации агентства, вылет самолета авиакомпании Россия был отложен, поскольку пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета. Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера.

Пассажиров было решено эвакуировать, после чего им предложили другой альтернативный рейс.

Напомним, 21 марта в Казани (РФ) пилот Аэрофлота Вадим Кашин стал причиной задержки рейса №1279, поскольку оказался пьяным.

Ранее, 8 марта, в московском аэропорту Шереметьево пассажирка подралась с сотрудницей аэропорта.