В Минске пройдут совместные с Россией учения войск ПВО

Основная задача совместных маневров - совершенствование единой региональной системы ПВО Беларуси и России и повышение эффективности боевого применения их войск.

В Минске пройдут совместные с Россией компьютерные командно-штабные учения объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает RG.ru.

Отмечено, что предстоящие учения пройдут в августе 2018 года и будут называться Региональная безопасность - 2018. По словам первого заместителя главкома ВКС РФ Павла Кураченко, основная задача маневров - совершенствование единой региональной системы ПВО двух стран и повышение эффективности боевого применения их войск.

"Участники "электронных маневров", кроме прочего, должны смоделировать боевые действия в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Генерал отметил, что новый вид учений придаст дополнительный импульс развитию не только региональных систем противовоздушной обороны, но и объединенной системе ПВО всех стран содружества. В сентябре, добавил он, пройдет тренировка с Военно-воздушными силами Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на полигоне Брестский стартовали совместные тактические учения десантно-штурмовых подразделений аэромобильных войск России и белорусских сил специальных операций.

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