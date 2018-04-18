Мэр российского города цитировал в соцсети Геббельса

Глава города Магадан опубликовал в своем аккаунте цитату главного пропагандиста фашистской Германии Йозефа Геббельса. Позже весь аккаунт вместе с цитатой был удален.

В Магадане разразился скандал из-за сообщения мэра города Юрия Гришана в Twitter, в котором он процитировал Йозефа Геббельса. Активисты написали заявление в полицию на главу города. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает издание Весьма.

Активисты считают, что твит мэра, в котором он цитирует статью Йозефа Геббельса “Дети с отрубленными ручками“, содержит признаки “шовинизма“ и “реабилитирует нацизм“.

В обращении в полицию активисты объясняют, что поступок Гришана “содержит признаки преступления, так как разжигает национальную вражду и унижает национальное достоинство“.

Также, по мнению активистов, твит содержит в себе “признаки публичной демонстрации и популяризации статей нацистских идеологов в позитивном толковании“. Активисты считают, что приведенная мэром цитата содержит в себе “признаки реабилитации нацизма“.

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Кроме того, активисты подали заявление в комитет по этике мэрии Магадана.

Сейчас аккаунт Юрия Гришана в Twitterнет. Удалил ли его мэр сам или он был взломан, пока неизвестно.

Геббельса ранее цитировал вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин.