Стала известна дата встречи Меркель и Трампа

Этот визит станет вторым для канцлера Германии в Вашингтон к Трампу. Предыдущая встреча в Вашингтоне прошла 17 марта 2017 года. Тогда Трамп отказался пожать руку Меркель.

Меркель и Трамп 17 марта 2017 года

Канцлер Германии Ангела Меркель 27 апреля 2018 года встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель 27 апреля летит в Вашингтон, где проведет беседу с американским президентом Дональдом Трампом", - сказала она.

По ее словам, лидеры двух стран обсудят вопросы внешнеполитических вызовов, а также в сфере безопасности.

Этот визит станет вторым для канцлера Германии в Вашингтон к Трампу. Предыдущая встреча в Вашингтоне прошла 17 марта 2017 года. Тогда Трамп отказался пожать руку Меркель.

Недавно Меркель анонсировала трехстороннюю встречу с участием главы Франции Эммануэлем Макроном после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

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