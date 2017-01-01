РФ угрожает "болезненными и чувствительными" контрсанкциями

В Совете Федерации отметили, что контрсанкции не навредят гражданам России.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ответ Кремля на антироссийские санкции Запада будет “болезненным и чувствительным“.

Об этом сообщает ТАСС.

“Ответ России на санкции будет точечным, будет мучительным и чувствительным, обязательно, для тех стран, которые ввели их против России“, - сказала Матвиенко.

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Она отметила, что меры не навредят гражданам России и закон о контрсанкциях должен быть принят во время весенней сессии парламента.

Напомним, 18 марта посольство России в американской столице получило письмо от администрации президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы.

Ранее, 17 апреля, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила на брифинге, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций против России, но пока не готов объявить о каких бы то ни было ограничительных мерах.