Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ угрожает "болезненными и чувствительными" контрсанкциями

Комментариев: 0
В Совете Федерации отметили, что контрсанкции не навредят гражданам России.
Матвиенко грозит Западу "мучительным" ответом
Матвиенко грозит Западу "мучительным" ответом
riafan.ru

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ответ Кремля на антироссийские санкции Запада будет “болезненным и чувствительным“.

Об этом сообщает ТАСС.

“Ответ России на санкции будет точечным, будет мучительным и чувствительным, обязательно, для тех стран, которые ввели их против России“, - сказала Матвиенко.

Читай также: Зачем стрелять себе в ногу - РФ о выходе Украины из СНГ

Она отметила, что меры не навредят гражданам России и закон о контрсанкциях должен быть принят во время весенней сессии парламента.

Напомним, 18 марта посольство России в американской столице получило письмо от администрации президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы.

Ранее, 17 апреля, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила на брифинге, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций против России, но пока не готов объявить о каких бы то ни было ограничительных мерах.

Поделись:
Теги: РФ, Россия, Госдума, США, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь