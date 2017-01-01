В Турции объявили досрочные выборы

Граждане должны будут выбрать нового главу государства, а также переизбрать парламент.

В Турции официально объявили о проведении внеочередных президентских и парламентских выборов 24 июня 2018 года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet.

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Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что в “стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным“.

“Мы обсудили предложение госпожи Бахели и решили положительно подойти к принятию решения о досрочных выборах ... Мы решили провести выборы 24 июня 2018“, - сказал Эрдоган.

Он отметил, что военная операция в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью принять меры по устранению политической неопределенности.

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Как сообщалось 18 апреля, Турция вновь продлила режим чрезвычайного положения.

В январе в Турции задержали более 300 человек за критику операции в Сирии.