В России столкнулись два поезда, есть пострадавшие

В Новосибирской области при проведении маневровых работ произошел сход девяти вагонов с углем. В результате столкновения пострадал один из машинистов, однако информация о пострадавших уточняется.

В России в Новосибирской области столкнулись грузовой поезд и тепловоз, вследствие чего с рельсов сошли несколько вагонов. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Отмечено, что инцидент произошел около 15:30 по местному времени (11:30 по киевскому времени) на станции Евсин Искитимского района Новосибирской области. Тепловоз сошел с подъездных путей и столкнулся с грузовым поездом. В ведомстве сообщили, что с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда, на место были отправлены оперативные группы и восстановительный поезд.

Вскоре в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ уточнили, что во время проведения маневровых работ произошел сход девяти вагонов с углем. Место происшествия осматривают следователи, по факту схода вагонов проводится проверка.

"Информация о пострадавших уточняется", - отметили в ведомстве.

В то же время по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, в результате столкновения пострадал один из машинистов, он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в России товарный поезд врезался в стадо коров на перегоне станций Капчала-Оросительный в республике Хакасия.

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