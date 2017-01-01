В РФ заявили, что не будут запрещать поставки титана для Boeing

Запрет поставок титана может отразиться на отгрузке продукции компании ВСМПО-Ависма и совместного российско-американского предприятия в Свердловской области, сообщил глава Минпромторга РФ.

Денис Мантуров заявил, что Россия не будут запрещать поставки титана для Boeing Пресс-служба правительства РФ

Россия не намерена запрещать поставки российского титана для американского концерна Boeing в США. Такое заявление в среду, 18 апреля, в эфире телеканала Россия 24 сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, принимать решения, которые, в первую очередь, отрицательно отразятся на российских предприятиях, РФ не будет.

Он добавил, что запрет поставок титана для Boeing может отразиться на отгрузке продукции компании ВСМПО-Ависма и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в Титановой долине в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что правительство и администрация президента России разрабатывают план действия на случай наиболее жестких санкций США.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

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