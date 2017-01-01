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В РФ заявили, что не будут запрещать поставки титана для Boeing

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Запрет поставок титана может отразиться на отгрузке продукции компании ВСМПО-Ависма и совместного российско-американского предприятия в Свердловской области, сообщил глава Минпромторга РФ.
Денис Мантуров заявил, что Россия не будут запрещать поставки титана для Boeing
Денис Мантуров заявил, что Россия не будут запрещать поставки титана для Boeing
Пресс-служба правительства РФ

Россия не намерена запрещать поставки российского титана для американского концерна Boeing в США. Такое заявление в среду, 18 апреля, в эфире телеканала Россия 24 сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, принимать решения, которые, в первую очередь, отрицательно отразятся на российских предприятиях, РФ не будет.

Он добавил, что запрет поставок титана для Boeing может отразиться на отгрузке продукции компании ВСМПО-Ависма и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в Титановой долине в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что правительство и администрация президента России разрабатывают план действия на случай наиболее жестких санкций США.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

 

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Теги: Россия, США, Boeing, санкции, титан, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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