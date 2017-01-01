Трамп рассказал о тайной встрече -экс-главы ЦРУ с Ким Чен Ыном

Трамп сообщил, что встреча "прошла гладко и установились хорошие отношения".

Президент США Дональд Трамп рассказал о тайной встрече бывшего директора ЦРУ Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом он написал в Twitter, подтвердив, что встреча состоялась на прошлой неделе на территории Северной Кореи.

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“Встреча прошла гладко, установились хорошие отношения. Детали (будущей) встречи сейчас прорабатываются. Денуклиаризация будет прекрасной вещью для всего мира и для Северной Кореи!“, - написал Трамп.

Напомним, 17 апреля американские СМИ сообщали, что выдвинутый на пост госсекретаря США Майк Помпео встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Позднее, президент Трамп заявил журналистам, что рассматривает пять возможных мест для личной встречи с Ким Чен Ыном. Трамп также заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне для организации президентского саммита.