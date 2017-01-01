Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кремль: В переговорах Волкера и Суркова пауза

Комментариев: 0
При этом контакты президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель возобновлены.
Курт Волкер
Курт Волкер
U.S. Embassy Kyiv Ukraine/flickr.com Курт Волкер

В переговорах специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова наметилась пауза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 18 апреля.

"По каналам известного формата ("Сурков-Волкер") на самом деле сейчас фиксируется пауза", - сказал он.

При этом в Кремле заявляют о возобновлении контактов лидеров РФ, Франции и Германии, несмотря на паузу в работе "нормандской четверки".

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу "Сурков-Волкер". Вместе с тем сейчас вы видите, что возобновляются контакты, активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор с госпожой Меркель", - рассказал Песков.

Напомним, сегодня в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: переговоры, Сурков, нормандская четверка, нормандская встреча, Курт Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Интерфакс

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь