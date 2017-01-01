Протесты в Ереване: задержаны 84 человека

После составления протокола были отпущены 30 протестующих , еще 54 участников подозревают в совершении уголовных преступлений. Задержанные демонстранты выступали против назначения экс-президента Саргсяна главой правительства.

В Армении полиция в среду, 18 апреля, задержала 84 участника протестных акций. Об этом сообщил пресс-секретарь правоохранительного ведомства Ашот Агаронян.

По его словам, в отделения полиции доставили 84 демонстрантов. Из них 30 человек совершили административные правонарушения, их отпустили после составления протокола.

"Остальные 54 человека подозреваются в совершении уголовных преступлений, их дела представлены в следственные органы", - заявил Агаронян.

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Накануне парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства, несмотря на протесты. Серж Саргсян лишь 9 апреля покинул пост президента, который он занимал на протяжении двух пятилетних сроков. До этого - в 2007 - 2008 годах - он уже возглавлял правительство Армении.

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