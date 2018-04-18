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Стрелявший по Сирии эсминец США прибыл в Хельсинки

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Визит USS Porter в финскую столицу призван укрепить отношения двух стран, а также региональную безопасность и стабильность. Перед заходом в порт Хельсинки эсминец с кораблями Финляндии провел учебные стрельбы в Балтийском море.
Заход USS Porter в порт столицы Финляндии
Заход USS Porter в порт столицы Финляндии
U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

В порт Хельсинки (Финляндия) прибыл американский эсминец USS Porter (DDG-78), который в 2017 году участвовал в ракетном обстреле Сирии. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Отмечено, что визит эсминца в финскую столицу должен укрепить отношения двух стран, а также региональную безопасность и стабильность.

Как отмечается, перед заходом в порт Хельсинки USS Porter с кораблями ВМС Финляндии провел учебные стрельбы в Балтийском море.

 

 

Эсминец USS Porter был спущен на воду в 1997 году. Длина корабля - 153 м, ширина - 20 м. Максимальная скорость - 32 узла. Экипаж - 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты Томагавк.

Известно, что в апреле 2017 года USS Porter участвовал в ракетном ударе по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, который был осуществлен после химической атаки в Сирии.

Ранее сообщалось, что США направили еще один ракетный эсминец (USS Porter) к берегам Сирии.

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Теги: Финляндия, корабль, флот, ВМС, Балтийское море, порт, Хельсинки, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Martian_bite    18.04.2018, 19:28
Оценка:  +4
Martian_bite
Я думаю нам всем нужно быть готовыми к тому, что после краха кремлевской системы, Карелия сможет наконец вернуться домой. То что пережила Карелия, в этих диких оккупационных условиях, никогда не может быть забыто или прощено. Экспансия большевизма нанесла непоправимый ущерб и невыносимую боль.
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