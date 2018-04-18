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В РФ предложили создать ведомство по борьбе с санкциями

Комментариев: 1
Глава РСПП Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве РФ структуру по реагированию на санкции.
Александр Шохин предложил создать в РФ структуру по реагированию на санкции
Александр Шохин предложил создать в РФ структуру по реагированию на санкции
kremlin.ru

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве РФ структуру по реагированию на санкции. Об этом в среду, 18 апреля, пишут РИА Новости.

По его словам, предлагается организовать так называемый центр мониторинга ситуации под названием Контрофак.

"Там не идет речь о том, чтобы наказывать кого-то, но мониторить ситуацию и определять, какая форма поддержки нужна - внешнеэкономическая, кредитная, рефинансирование. И ЦБ, Минфин, Минпромторг, Минэк должны как-то включиться", - сказал Шохин.

Глава союза промышленников отметил, что при американском министерстве финансов существует специальное управление по контролю над иностранными активами, которое, в частности, занимается вопросами введения экономических и торговых санкций.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

 

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Теги: Россия, Медведев, санкции, Дмитрий Медведев, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BOM-BOM    18.04.2018, 19:44
Оценка:  +1
BOM-BOM
Ахахахаха ) Так они же, енти санкции, только во благо!
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