Умер последний корги Елизаветы II

Уиллоу был потомком корги Сьюзан, собаки, которую Елизавете II подарили на 18-летие. У королевы еще остались два дорги - порода, появившаяся в результате скрещивания корги и таксы.

У королевы еще остались два дорги twitter.com/MirrorRoyal

В Виндзорском замке скончалась породы корги по кличке Уиллоу, принадлежавшая королеве Великобритании Елизавете II. Собаке было почти 15 лет, ее усыпили из-за болезни, сообщает Daily Mail.

Источники газеты отмечают, что королеву очень сильно расстроила смерть ее питомца. Уиллоу был последним корги Елизаветы II, он был потомком корги Сьюзан, собаки, которую Елизавете II подарили на 18-летие. Собаку похоронили на территории замка.

У королевы еще остались два дорги (порода, появившаяся в результате скрещивания корги и таксы) - Вулкан и Кэнди.

В 2015 году королева решила перестать разводить вельш-корги из-за опасений, что она может споткнуться о щенков и упасть.

Напомним, в начале апреля супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп, был госпитализирован для плановой операции на бедре.

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