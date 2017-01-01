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В Украине замедлились реформы - МВФ

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Фонд находится в переговорах с украинскими властями по поводу соблюдения условий программы Международного валютного фонда для Украины.
Заседание директоров МВФ
Заседание директоров МВФ
Getty Images

Украина в 2014-2015 годах достигла значительного прогресса в реализации реформ, однако теперь реформы замедлились. Об этом заявил заместитель директора Департамента бюджетной политики Фонда Абдел Сенхаджи в ходе ежегодных весенних сборов Международного валютного фонда и Всемирного банка в среду, 18 апреля.

"К сожалению, в последние несколько лет прогресс Украины замедлился. И Фонд находится в переговорах с украинскими властями по поводу соблюдения условий программы МВФ для Украины", - уточнил он.

Приоритеты, которые являются ключевыми для пересмотра программы, остаются прежними, подчеркнул Сенхаджи. Речь идет, в первую очередь, об антикоррупционной реформе, в частности, о создании Антикоррупционного суда, использовании автоматической деполитизированной формулы для определения цены газа для населения.

"Мы надеемся, что реализации этих положений программы удастся добиться, и мы вместе с Украиной благополучно начнем пересмотр программы", - заявил чиновник МВФ.

Ранее в Европейском банке развития и реконструкции заявили, что Киев сопротивляется некоторым реформам.

 

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Теги: Украина, МВФ, реформы, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: РБК-Украина

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