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В Британии из-за утечки химвещества эвакуировали университет

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Полиция получила сообщение о том, что в лаборатории в здании университета на улице Принцессы в центре города было обнаружено некоторое количество нестабильных химических веществ.

В Манчестере эвакуировали университет из-за "нестабильных химических веществ". Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на экстренные службы.

Утечка веществ была обнаружена в лаборатории университета, руководство заявляет, что они использовались для работы.

"Полиция получила сообщение о том, что в лаборатории в здании университета на улице Принцессы в центре города было обнаружено некоторое количество нестабильных химических веществ. Службы экстренной помощи присутствуют, а три здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Тип вещества оценивается", - сообщил представитель полиции.

Правоохранители подчеркнули, что инцидент не связан с терактом, в медицинской помощи пока никто не нуждался.

Напомним, группа специалистов 17 апреля начала химическую очистку мест в Солсбери, которые фигурируют в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

 

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Теги: химия, Британия, эвакуация, университет, Великобритания, Манчестер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    18.04.2018, 22:50
Оценка:  0
Rangol
Опять новичок утек
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