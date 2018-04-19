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Трамп рассказал о встрече Помпео и Ким Чен Ына

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По словам американского президента, бывший директор ЦРУ Майкл Помпео провел отличную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, наладив контакт с ним.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео поладил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом в среду, 18 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
 
"Он только что покинул Северную Корею. Провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо, замечательно. Такой он человек – очень умный, но ладит с людьми", – сказал Трамп.
 
По словам президента США, Помпео ездил в КНДР, чтобы подготовить саммит двух лидеров.

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Ранее сообщалось, что Помпео совершил секретный визит в Пхеньян и лично встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Юрий_Куклачев    19.04.2018, 01:11
Оценка:  0
Юрий_Куклачев
Оставили российского диктатора деду Володю не у дел! Пусть деда Володя теперь нюхает корейские жопы, посредник в переговорах из него некудышный...
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