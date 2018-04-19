Трамп рассказал о встрече Помпео и Ким Чен Ына

По словам американского президента, бывший директор ЦРУ Майкл Помпео провел отличную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, наладив контакт с ним.

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео поладил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом в среду, 18 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости

"Он только что покинул Северную Корею. Провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо, замечательно. Такой он человек – очень умный, но ладит с людьми", – сказал Трамп.





Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению – СМИ По словам президента США, Помпео ездил в КНДР, чтобы подготовить саммит двух лидеров.

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