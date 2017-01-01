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Венесуэла восстанавливает дипотношения с Испанией

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Венесуэла и Испания договорились начать процесс нормализации дипломатических отношений путем возвращения в ближайшие дни своих послов.
Венесуэла решила наладить отношения с Испанией
Венесуэла решила наладить отношения с Испанией
Getty Images
 
Венесуэла и Испания договорились о нормализации отношений. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.
 
"Венесуэла и Испания договорились начать процесс нормализации своих дипломатических отношений путем возвращения в ближайшие дни своих послов, чтобы восстановить каналы дипломатического диалога в рамках взаимного уважения и международного права", – написал венесуэльский министр.
 
Напомним, в январе власти Венесуэлы объявили посла Испании персоной нон грата. Также страна отозвала посла из Испании из-за "колониальной агрессии правительства Королевства Испании".

Венесуэла выразила протест четырем странам Европы
 
В свою очередь власти Испании объявили персоной нон грата посла Венесуэлы в Мадриде.

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Теги: Испания, Венесуэла, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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