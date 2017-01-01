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В Пуэрто-Рико 3,5 миллиона человек остались без света

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Причина отключения электричества на острове пока не установлена. Для восстановления электроснабжения понадобится от 24 до 36 часов.
В Пуэрто-Рико произошло масштабное отключение электроэнергии
В Пуэрто-Рико произошло масштабное отключение электроэнергии
 
Около 3,5 миллиона человек остались без света в Пуэрто-Рико в среду, 18 апреля, сообщает Reuters.
 
Причина отключения электричества пока не установлена. По предварительным оценкам, для восстановления электроснабжения понадобится от 24 до 36 часов. 
 
Нынешнее отключение электроэнергии является самым масштабным после урагана Мария, который разрушил электросети острова в сентябре 2017 года.

В Пуэрто-Рико жертвами урагана стали 36 человек
 
Напомним, предыдущее крупное отключение света в Пуэрто-Рико произошло 12-13 апреля. В результате обрыва на магистральной ЛЭП электричества лишилась столица острова Сан-Хуан. Без света тогда остались 870 тысяч человек.

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Теги: свет, Пуэрто-Рико, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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