В Пуэрто-Рико 3,5 миллиона человек остались без света

Причина отключения электричества на острове пока не установлена. Для восстановления электроснабжения понадобится от 24 до 36 часов.

Около 3,5 миллиона человек остались без света в Пуэрто-Рико в среду, 18 апреля, сообщает Reuters

Причина отключения электричества пока не установлена. По предварительным оценкам, для восстановления электроснабжения понадобится от 24 до 36 часов.





В Пуэрто-Рико жертвами урагана стали 36 человек Нынешнее отключение электроэнергии является самым масштабным после урагана Мария, который разрушил электросети острова в сентябре 2017 года.

Напомним, предыдущее крупное отключение света в Пуэрто-Рико произошло 12-13 апреля. В результате обрыва на магистральной ЛЭП электричества лишилась столица острова Сан-Хуан. Без света тогда остались 870 тысяч человек

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