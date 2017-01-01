Хорошо было бы поладить с РФ, Китаем, Японией – Трамп

При этом американский президент Дональд Трамп отметил, что он введет новые санкции в отношении России "как только она их заслужит".



Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы хорошо наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами, передает РИА Новости.

"Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами – это хорошо, а не плохо", – сказал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что он введет новые санкции в отношении России "как только она их заслужит".

По его словам, он относится к России "жестко, как никто".

"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", – заявил президент США.



Трамп будет жестким по отношению к РФ – Белый дом

Напомним, ранее Трамп распорядился приостановить введение новых антироссийских мер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet