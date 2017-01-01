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В Мексике в двух перестрелках погибли 16 человек

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Штат Герреро – один из самых опасных с точки зрения преступности в Мексике из-за борьбы группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.
Мексиканская полиция
Мексиканская полиция

В Мексике в результате двух вооруженных столкновений в штате Герреро на юге страны в среду, 18 апреля, погибли 16 человек – шесть полицейских и 10 подозреваемых. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя мексиканской службы госбезопасности Роберто Альвареса.

По его словам, первая перестрелка произошла в городе Коакуюле, где было совершено нападение на конвой полиции штата. В результате этого инцидента один полицейский был ранен, 10 подозреваемых преступников были убиты.

Альварес предполагает, что второе нападение могло быть местью за погибших в первой атаке. К северу от города Сиуатанехо неизвестные убили шестерых правоохранителей.

Отмечается, что штат Герреро – один из самых опасных с точки зрения преступности в Мексике из-за борьбы группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Веракрус в результате бунта в тюрьме Ла-Тома погибли семь полицейских, еще 22 человека получили ранения.

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Теги: Мексика, стрельба, полиция, перестрелка, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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