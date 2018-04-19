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Парламент Киргизии выразил недоверие правительству

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Выражение недоверия правительству Сапара Исакова не означает его автоматической отставки.Теперь этот вопрос должен рассмотреть президент Сооронбай Жээнбеков.
Заседание парламента Киргизии
Заседание парламента Киргизии
knews.kg

Депутаты парламента Киргизии выразили недоверие правительству премьер-министра Сапара Исакова. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 19 апреля

"На заседании депутаты парламента 101 голосом поддержали выражение недоверие правительству, назначенному в конце августа 2017 года. Пять депутатов были против", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативу о выражении недоверия правительству выдвинули более 40 из 120 депутатов парламента, что было достаточно для вынесения этого вопроса на обсуждение. Утром в четверг парламентский комитет по конституционному законодательству поддержал инициативу депутатов.

Вместе с тем, выражение недоверия правительству Исакова не означает его автоматической отставки.Теперь этот вопрос должен рассмотреть президент Сооронбай Жээнбеков.

Ранее в Чехии парламент проголосовал за недоверие премьеру Андрею Бабишу. Президент страны Милош Земан утвердил отставку правительства страны и снова поручил Бабишу сформировать кабинет.

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Теги: президент, Киргизия, премьер-министр, правительство, парламент, Киргизстан, недоверие
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Источник: korrespondent.net

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